14 Haziran 2024 On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı! İşte Kazanan Numaralar ve Detaylar

Merakla beklenen 14 Haziran 2024 Cuma On Numara çekiliş sonuçları nihayet açıklandı! On Numara çekilişini ve kazanan numaraları canlı yayında öğrenmek isteyenler için heyecan doruktaydı. İşte tüm detaylar ve sıkça sorulan soruların cevapları…

On Numara Çekiliş Sonuçları Saat Kaçta Açıklandı?

On Numara çekilişi, her hafta olduğu gibi bu hafta da 14 Haziran 2024 Cuma akşamı saat 20:00’de canlı yayında gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı ve hemen ardından resmi internet sitesinde ve haber platformlarında paylaşıldı.

On Numara Sonuçlarını Canlı İzlemek

On Numara sonuçlarını canlı izlemek isteyenler, Milli Piyango İdaresi'nin resmi web sitesi üzerinden veya TRT Haber kanalından çekilişi takip edebilirler. Canlı yayında açıklanan sonuçlar, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Bugün Kazanan Numaralar Neler?

14 Haziran 2024 On Numara çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde açıklandı:

01, 05, 12, 16, 18, 23, 29, 34, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 60, 62, 65, 68, 73, 79, 81, 84

Bu numaraları doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor.

On Numara Nasıl Oynanır?

Yenilenen On Numara oyununun kuralları oldukça basit:

Bir veya Birden Fazla Kolon Oynanabilir: Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Sen Seç!: Oyun terminali üzerinden numaralarınızı kendiniz seçebilir veya rastgele sayılar ile kupon oluşturabilirsiniz.

Oyun terminali üzerinden numaralarınızı kendiniz seçebilir veya rastgele sayılar ile kupon oluşturabilirsiniz. Sistem Oyunu!: Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla tüm kombinasyonları oluşturur.

Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem bu numaralarla tüm kombinasyonları oluşturur. Çoklu Çekiliş!: Birden fazla çekilişe katılabilirsiniz.

Birden fazla çekilişe katılabilirsiniz. İptal: Oynamaktan vazgeçtiğiniz kolonları iptal edebilirsiniz.

Ne Kadar Kazanabilirsiniz?

Çekilişte 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin ederseniz veya hiçbir numarayı tahmin edemezseniz ikramiye kazanabilirsiniz.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır.

Aynı kategoride birden fazla kazanan olması halinde ikramiye havuzu eşit olarak bölüşülür.

On Numara İkramiyesi Ne Kadar, Devretti mi?

Bu hafta büyük ikramiye devretmedi ve kazananlar büyük ödülü paylaştı. İkramiye tutarı ve kazanan kişi sayısı ile ilgili detaylar, çekiliş sonrası Milli Piyango İdaresi tarafından duyuruldu.

14 Haziran 2024 On Numara Sonuçlarına Haberimizden Ulaşabilirsiniz

Heyecan dolu On Numara çekilişinin sonuçlarına ve kazanan numaralara haberimizden ulaşabilirsiniz. Bol şans!