Van’da 123 yıllık ata yadigarı mesleği devam ettiren Murat Said Yaşar, dedesinden babasına, babasından ise kendisine devredilen sabunculuk mesleği ile dikkat çekiyor.

Ata yadigarı mesleğin 3. kuşak temsilcisi olan Murat Said Yaşar, dedesi İslamoğlu Mehmet Efendi’nin sabun işini; 1915 yılında başlayan Van isyanından önce eski Van Şehri’nde birlikte yaşadıkları Ermeni bir sabun üreticisi komşularından öğrendiğini belirtti.

1902 yılında Van Gölü suyu ve büyükbaş hayvanların iç yağlarını kullanarak sabun üretimine başlayan İslamoğlu Mehmet Efendi’den sonra, bu mesleği oğlu ve ardından torunu devam ettirdi. Murad Said yaşar, sabunculuk mesleğini 123 yıldır sürdürdüklerini anlattı.

“BU MESLEĞİ TEBERRÜKEN YAPIYORUM”

Van’da yapımı tamamlanarak hizmete açılmak için gün sayan Bedesten Çarşısı’nda, sabun işiyle ilgilenen Murat Said Yaşar, “Yaklaşık 40 yıldır sabun işiyle ilgileniyorum, aynı zamanda hem Türkiye’nin çeşitli yerlerinde hem de yurtdışında sabun üretimleri yaptım. Geçmiş dönemde tekstil işiyle ilgileniyordum ama dededen babaya ondan da bana yadigar kalsın diye sabun işine atıldım. Arapçada anlamı mutluluk olan teberrüken kelimesinden yola çıkarak bu mesleği yaptım, bu işin ilk temsilcisi olan dedeme saygı olsun diye yaptım.” diye konuştu.

“HER İŞİ SEVGİ VE HEVESLE YAPMAK GEREKİYOR”

Kendisinden sonra oğlunun da dördüncü kuşak olarak büyük dedesinden kalma işi devam ettirmesini istediğini dile getiren Yaşar, “Sevilerek yapılan her iş başarı getirir. Günümüzde sevginin azaldığı bu dönemde yapabildiğimiz her işi sevgi ve hevesle yapmak gerekiyor, bu işi sevdiğim için erken saatlerden itibaren kalkıp işyerimin kapısını açar ve çalışmaya başlarım. Yaptığımız işin zamanda büyük bir derinliği olduğuna inanıyorum, aynı zamanda bu mesleği Van’da yapan tek kişiyiz.” şeklinde konuştu.

“SABUNLARIMIZ TEBABETLİDİR”

Ürettikleri sabunların tebabetli (tıbbi) ürün olduğunu söyleyen Murat Said Yaşar, “Ürettiğimiz sabunların tamamı tebabetli sabunlardır. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmaz. Katkısız olduğu gibi, cilt rahatsızlıklarına göre içlerine koyulan doğal ürünlerin neye iyi geldiğini de iyi bilmek gerekiyor. Biz bu sabunları yaparken çeşitli cilt hastalıklarına ne düzeyde iyi geldiğini araştırıp öyle üretime geçiyoruz. Uyuz sabunu, egzama sabunu, sedef sabunu, lavanta sabunu, eşek sütü sabunu, keçi sütü sabunu, saç dökülmelerine iyi gelen sabunlar, cilt hastalıklarına iyi gelen sabunlar, kepek sabunları, kötü koku önleyici sabunlar gibi çeşitlerimiz var, hiçbiri fabrikasyon ürün değil tamamen el yapımı ve doğal.” dedi.

1972 yılından bu yana sabun işiyle ilgilenen ve bu zaman diliminde ara ara farklı mesleklerle de ilgilendiğini söyleyen Murat Said Yaşar, “Kış aylarında Van Gölü suyu ile sabun üretimi yapmıyoruz. Van Gölü suyu ile yaptığımız sabunları yaz aylarında üretiyoruz. Kış aylarında her gün Van Gölü’nden su getirip depolamak istemiyoruz çünkü depolama yapmak suda bakteri üretimine neden oluyor. Aynı zamanda kış aylarında her gün su getirmek de zor oluyor. Yaptığımız sabunların hepsi el emeği ve her birinin yapımı en az 15 dakika sürüyor.” ifadelerini kullandı.