Vergi Zorunluluğu Gündemde

Savunma Sanayii ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin Meclis'e sunulmasıyla birlikte, bu motosikletlerden vergi alınmasının yolu açıldı ve vatandaşların kafasında yeni sorular belirdi.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, 100 cc altı motosikletlerin vergi dilimine dahil edilmesi, daha önce vergi muafiyeti olan bu araçlar için bir değişiklik anlamına geliyor. 2024 yılı için belirlenen en düşük vergi oranı ise 625 TL olarak belirlendi ve bu durum, özellikle şehir trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde motosiklet satışlarını etkileyecek gibi görünüyor.

Motosiklet Satışlarındaki Artış

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) verilerine göre, 100 cc ve altı motosiklet satışları son yıllarda önemli bir artış gösterdi. 2022 yılında 123 bin 500 adet olan satışlar, 2023 yılında 231 bin 215 adede yükseldi ve 2024 yılının ilk 7 ayında ise bu rakam 247 bin 382'ye ulaştı. Vergi muafiyetinin sona ermesiyle birlikte, motosiklet piyasasında nasıl bir etki yaratacağı merak ediliyor.