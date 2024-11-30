Dardanel fabrikasında işlenerek pakete dönüştürülen 100 binin üzerinde konserve inci kefali, zincir marketlerde satışa sunuldu.

İnci kefalinin konserve yapım aşamasına dair bilgiler veren Van İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, “İnci kefalinin konserve yapımı ile ilgili TBMM’de Su Ürünleri ve Balıkçılık Araştırma Komisyonu kuruldu, bu komisyonda yer alan milletvekilleri su potansiyeli olan illeri gezdiler. O illerden birisi de Van’dı, aynı zamanda bu komisyonda Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da yer alıyordu. Vekilimiz diğer vekillerle beraber Van’ı gezdiler ve ardından Çanakkale’ye gittiler. Milletvekili Türkmenoğlu, Dardanel firmasından Niyazi Önen beyle yaptığı görüşmede Van Balığının konserve yapımı noktasında gerekli girişimlerde bulundu.” ifadelerini kullandı.

“100 BİNİN ÜZERİNDE KONSERVE BALIK ELDE EDİLDİ”

Olumlu sonuçlanan görüşmelerin ardından yaklaşık bir ton inci kefalinin Araştırma ve Geliştirme (Ar – Ge) çalışmaları için Çanakkale’ye götürüldüğünü belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, “Görüşmeler olumlu neticelenince ilk etapta bir tona yakın balık götürüldü. Ardından Ar-Ge çalışmaları yapıldı, çalışmalardan sonra Van Balığının konserve yapılabileceğine kanaat getirildi. Bunların ardından Dardanel firmasının fabrika direktörü Van’a geldi, incelemelerin ardından yaklaşık 50 tona yakın balığı frigofirik araçlarla Çanakkale’ye gönderdik ve böylece yaklaşık 100 binin üzerinde konserve balık elde edilerek firmanın anlaşmalı olduğu tüm zincir markette satışa sunuldu.” diye konuştu.

Konserve kutularının üzerinde hem inci kefali hem de Van Balığı ibarelerinin yer aldığını aktaran Görentaş, her iki ismin de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edildiğini belirtti.

“KONSERVE BALIĞA RAĞBET ARTARSA VAN’DA İSTİHDAM DA ARTAR”

Konserve balığına olan rağbetin ilerleyen zamanlarda Van’ın istihdamına da katkı sağlayacağına dikkat çeken Görentaş, “Van Balığı konservelerinin üzerinde aynı zamanda balığın göç döneminden üreme dönemine kadar ki sürecini de ekledik. Son derece lezzetli ve sağlıklı bir balık, herkese de öneriyorum. Bu konserve balıkların raflarda erimesi lazım, böylece Van’daki balıkçıların daha değer fiyattan satış yapmasına da vesile olur. İlerleyen süreçlere göre konserve balığa rağbet daha da artarsa Van’da istihdam da artar. Bunlarla beraber Van’ın hem tanıtılması adına, hem Van’da istihdamın arttırılması adına güzel gelişmeler de olacaktır. Bu süreçte en büyük emek Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nundur, süreci başından sonuna büyük bir titizlikle yürüttü. Üretimi yapılan balıklarımız Türkiye’de genelinde bir zincir markette satılıyor. Burada biz Vanlılara düşen bu balığın tanıtımını yapmak.” diye konuştu.