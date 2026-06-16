Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen konser programı, Edremit Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Türk müziğinin seçkin eserlerinin seslendirileceği gecede festival koroları sahne alırken, TRT sanatçıları Mehmet Özkaya ve Mine Geçili de performanslarıyla geceye renk katacak.

Türk müziğinin farklı dönemlerinden eserlerin seslendirileceği etkinlikte, vatandaşlar zengin bir müzik repertuvarıyla buluşacak. Kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, festival kapsamında Vanlılara keyifli bir müzik akşamı yaşatacak.

10. Uluslararası Türk Müziği Korolar Festivali Van Konseri, 19 Haziran Cuma günü saat 19.30’da Edremit Meydanı’nda gerçekleştirilecek.