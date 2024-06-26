Temmuz ayı ile birlikte birçok değişiklik de yaşanacak. Bunlardan vatandaşları en çok ilgilendiren 5 madde ise ortaya çıktı. Bu kapsamda SSK, Bağ-Kur ve memur emekli zammı ile memur zammı 6 aylık enflasyon ile bir kez daha belirlenecek. 65 yaş, engelli aylıkları ve sosyal yardımlar memur zammı ile değişecek. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kısmi ödeme dönemi de başlayacak. Yüzde 25 kira zammı sınırı kaldırılarak artışya yeniden eskiye dönülecek. Bunun yanında vergilerde yeni düzenleme de öngörülüyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

16 milyondan fazla emekli ve 4 milyondan fazla memur için maaş zammı dönemine geri sayım başladı. 3 Temmuz’da açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı netleşecek. Böylece SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurların maaşı belli olacak.

Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri için yüzde 10 toplu sözleşme zammı dahil oranın yüzde 20 seviyelerinde açıklanması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı içinse rakamın yüzde 25-26 aralığında değişeceği hesaplanıyor.

65 YAŞ, ENGELLİ AYLIKLARI VE SOSYAL YARDIMLAR, KIDEM TAZMİNATI

Bir diğer değişiklik ise memur maaş zammı ile SGK’dan emekliliği bulunmayan 65 yaş, engelli aylıkları ve sosyal yardımlar olacak. Ocak-Temmuz 2024 arasında engelli aylığı engel oranı yüzde 40-69 arası olana 2.797,81 lira, yüzde 70 ve üzeri olana 4.196,70 lira, 18 yaş altı engellilerin yakınlarına ise 2.797,81 lira ödeme yapılıyor. Yüzde 20’lik zam sonrasında bu ödemelerin de sırasıyla 3.358 TL, 5.037 TL ve 3.358 liraya çıkması bekleniyor.

Ocak 2024 döneminde yüzde 49,25’lik zam ile 3.504,84 TL olan 65 yaş aylığı da Temmuz ayında 4.206 lira olacak. Bakıma muhtaç yaşlı ve engellilere verilen 7.608 liralık evde bakım desteğinin Temmuz zammı sonrası 9.130 lira olması tahmin ediliyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri okul öncesi çocuk için yüzde 20’lik artış ile 4.336 lira, ilköğretimde okuyan çocuk için 6.505 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için rakam 4.336 lirayı, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de 3.469 lirayı bulacak.

BES’TE KISMİ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kısmi ödeme dönemi günler sonra yani 1 Temmuz’da resmen başlayacak. Katılımcılar BES hesaplarında biriken devlet katkısı dahil tutarları evlilik, konut alımı ve doğal afet halleri kapsamında başvuruda bulunarak alabilecek. Böylece katılımcılar hayatın önemli aşamalarında karşılaştıkları nakit ihtiyaçlarına sistemden çıkmadan çözüm bulurken, tasarruflarına ara vermemiş ve BES'teki haklarından feragat etmemiş olacak. Birikimlerin yüzde 50'ye kadar olan kısmının alınması imkanı da tanınacak.

YÜZDE 25 KİRA SINIRI

Kira zamlarında yüzde 25'lik tavan artış oranı uygulaması da 1 Temmuz 2024 itibariyle sona erecek. Bu tarihten itibaren kiralarda artış yeniden 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Mayıs ayı enflasyon verileri sonrası Haziran ayı zam oranı yüzde 62,51 olmuştu. Bu kapsamda ilk zamların Temmuz ayında yüzde 60’lar seviyesinde olması bekleniyor.

VERGİLER

Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi paketi yer alıyor. Yeni vergi paketinin en geç Temmuz ayında yasalaşıp birçok maddesinin yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pakette, başta ÖTV olmak üzere birçok vergi kaleminde artış ve yeniden düzenlemeler öngörülüyor.