Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigorta primlerinde dinamik basamak yöntemine geçildiğini duyurmuştu. Yeni uygulamada 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getirildi.

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…

En düşük basamakta yani 0’da "çok riskli sürücüler" yer alacak ve poliçelerine yüzde 200 zam yapılacak. Kaza yapmayan sürücüler için ise en üstte yani 8. Basamakta "çok iyi sürücüler" kısmında olacak. Bu sürücülerin poliçelerinde ise yüzde 50 indirime gidilecek. Yeni uygulamaya ise 1 Mayıs itibarıyla geçilecek.

HER AY YÜZDE 2 ZAM

Ayrıca Mayıs ayından itibaren sigorta şirketleri trafik sigortalarında bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 5 zam yapacak. Ardından ise her ay yüzde 2 oranında zam uygulanacak.

Hasarsızlık sebebiyle prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları tablosu da değişti. Hasar basamağı 0 olan bir sürücü tüzel araç için 21.118 TL, özel araç için 17.598 TL prim ödeyecek. 8. Basamakta bulunan kazası olmayan sürücülerin cebinden ise tüzel araçlarda 3.520 TL, özel araçlar için 2.933 TL ücret çıkacak.

ŞİRKET ARACI ZAMLI OLACAK

Şirket aracı ile şahsi araç sahipleri farklı prim ödeyecekler. Bu kapsamda şirket araçları şahsi araçlara göre yüzde 2.5-20 arasında zamlı ücret ödeyecekken, fark ise 500 TL ile 3.000 TL arasında değişecek.

Süperhaber