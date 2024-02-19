Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Riskli basamaklarda yer alan araç sürücülerinin poliçe sorununa çözüm için yeni uygulama hayata geçirildi. Sigorta Aracıları Teklif Platformu 19 Şubat bugün itibariyle devreye girdi. Sigorta yaptırılamadığı için mağduriyet yaşayan araç sahiplerinin 10 dakika içerisinde teklif almasının mümkün hale getirilmesi beklenen uygulama ile zaman kayıplarının önüne geçilecek.

Yenilenecek sigorta için alınacak bedel devletin belirlediği tavan fiyatlarının üzerine çıkamayacak. Mayıs 2024’ten sonra ise fiyatlar artık hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek. Peki Sigorta Aracıları Teklif Platformu nedir, nasıl çalışır? Araç sahiplerine katkısı nedir? İşte tüm detaylar...

SİGORTA ARACILARI TEKLİF PLATFORMU NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Zorunlu trafik sigortası için teklif almak isteyen araç sahipleri, iki faza ayrılan teklif alma sürecinin içine dahil olacak.Posta'da yer alan habere göre; birinci fazda acenteler mevcut anlaşması olan sigorta şirketlerinden platform üzerinden 10 dakikalık süre içinde teklif alacak. Sigortalının onay verdiği teklif işleme alınacak.

Süresi içinde birinci fazda teklif alınamaması durumunda ikinci faza geçilecek. Acenteler bu fazda platform üzerinden yapılan aracılık sözleşmesi yaptığı diğer sigorta şirketlerinden teklif alabilecek. Bu fazda da 10 dakika içinde söz konusu şirketler tarafından teklif verilecek ve bu teklif numaraları üzerinden şirket ekranlarından poliçe tanzim edilecek. Şirketler tarafından teklif verilmemesi ve verilen teklif ile gün sonuna kadar poliçe tanzim edilmemesi poliçe düzenlemekten kaçınma hali olarak kabul edilecek. Platform sayesinde teklif vermeyen şirketler hızlıca belirlenecek.

ŞİRKETLERİN ÜYELİĞİ ZORUNLU, ACENTE İSTEĞE BAĞLI

Trafik ruhsatı olan sigorta şirketlerinin platforma üyeliği zorunlu tutuldu. 17 bin sigorta acentesinin üyelik süreci, üyelik ücreti ödeme şartı ile isteğe bağlı tutuldu. Platform üzerinden yapılacak aracılık sözleşmesinde teminat mektubu sunulması ya da kefalet sigortası istenmeyecek.

Sigorta şirketi, acenteye sadece tek bir şirket ile çalışılması gerektiğine ilişkin kısıtlama koyamayacak, ayrıca, acentenin müşteri portföy hakkına zarar verecek herhangi bir düzenleme yapamayacak.

ŞUBAT'TA YÜZDE 10 ARTTI

Zorunlu trafik sigortasında fahiş fiyatları kontrol altına almak için 12 Nisan 2017’den itibaren ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Tavan fiyat da her ay belli oranda artıyor. Her ay yüzde 2 artan trafik sigortası tavan fiyatları, 2024’ün ilk 4 ayında aylık yüzde 5 artırımlı uygulanacaktı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun bu oranları 2 katına kadar artırma yetkisi bulunuyordu. Ocak ayında bu yetki kullanıldı ve artış yüzde 10 olarak gerçekleşmişti. SEDDK, araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan baz primlerin Şubat 2024 için de yüzde 10 artırılmasına karar verdi.

MAYIS'TA HASARA GÖRE BELİRLENECEK

Öte yandan Mayıs 2024’ten sonra fiyatlar artık hasar maliyeti endeksine göre belirlenecek. Bu endeksi de asgari ücret artış oranı, enflasyon ve parça fiyatları belirleyecek.

Trafik sigortasında, hiç kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkıyor ve ödeyecekleri prim düşüyor. Sık kazaya karışılması durumunda, basamak 0’a (sıfır) kadar iniyor ve sigorta pahalanıyor.

İSTANBUL'DA EN UCUZ TRAFİK SİGORTASI KAÇ TL?

İstanbul’da en ucuz trafik sigortası primi (8’inci basamak) ocakta 3 bin 706 liraya çıkmıştı. Bu rakam şubatta 4 bin 77 liraya yükseldi. En riskli grupta yani sıfırıncı basamakta yer alan sürücülerin ödeyeceği tutar da 22 bin 236 liradan 24 bin 460 liraya çıktı.