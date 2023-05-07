Geçmişte ekonomi bakanlığı görevinde de bulunan 24. Dönem Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan'ın son hali sosyal medya kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Yıllar önceki görüntüsünden son farklı görünen Çağlayan'ın fotoğrafıyla ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı. Konu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

Çağlayan, geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçim çalışmaları için Mersin'de bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin, Türkiye'nin geleceği açısından çok büyük bir önem taşıdığını belirten Zafer Çağlayan, "Biz artık aynı aileyiz, bir ve beraberiz. Allah, muhabbetimizi artırsın. Doğru yerde, doğru zeminde, doğru zamandayız. Bu ittifakı bir araya getiren milli değerlerimiz, ay yıldızlı al bayrağımız, Türkiye'nin bekası ve geleceğidir. Türkiye düşmanlarına hep birlikte karşı koymaktır. Onun için bizim davamız, kutlu bir davadır Allah'ın izniyle. Ben bir arada olmaktan son derece mutlu ve memnunum" demişti. İnternethaber