6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı.
14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala, Twitter'dan seçimlere yönelik sıkça mesajlar veren Demirtaş, gençlere seslendi.
Demirtaş, şunları kaydetti:
"Merhaba genç arkadaşım,
Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat.
Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir.
Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim." t24