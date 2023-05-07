6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı. 

14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala, Twitter'dan seçimlere yönelik sıkça mesajlar veren Demirtaş, gençlere seslendi. 

Demirtaş, şunları kaydetti:

"Merhaba genç arkadaşım, 

Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. 

Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. 

Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim." t24