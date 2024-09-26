Yurt dışından getirilen telefonlara uygulanan IMEI kayıt ücretleri, 2025 yılında büyük bir artışla karşı karşıya kalacak.

2019 yılında 618 TL’den 1500 TL’ye çıkarılan, 2021 yılında 2000 TL olan IMEI harcı 2022 yılda 2 bin 772 liraya çıkarılmıştı. 2023 yılında iki kez zamlanan IMEI kayıt ücreti 20 bin seviyesine yükseltilmiş, 2024 yılı itibariyle ise 31 bin 692 lira olmuştu.

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan IMEI kayıt ücreti tutarı 2024 yılında 31 bin 692 iken, 2025 yılında 45 bin 953 liraya çıkacak.

Sözcü'nün aktardığı ve vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün ortaya koyduğu projeksiyona göre, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında oluşabileceğini belirtiyor.

Yeniden değerleme oranında Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanmaması halinde ise 2025 yılında IMEI kayıt ücreti yüzde 45 oranında zamlanacak.

YDO'u kesin olarak belirleyecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyonları “sıfır” bile gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak.

Gelecek iki ayda ortalama yüzde 3’ler seviyesinde Yİ-ÜFE artışları olması bekleniyor. Bu senaryoya göre; 2024 yılı yeniden değerleme oranı düz bir hesapla yüzde 45 seviyesinde olacak.

IMEI HER YIL ZAMLANIYOR

2015 yılından bu yana yurt dışından şahsi kullanım için getiren telefonlara uygulanan harç bedeli her sene arttırılıyor.

2015 yılı 131,50 TL

2018 Kasım 500 TL

2019 Temmuz 1.500 TL

2020 yılı 1.838,70 TL

2021 yılı 2.006,20 TL

2022 yılı 2.732,40 TL

2023 yılı 6.091,30 TL

2023 Temmuz 20.000 TL

2024 yılı 31.692 TL

YENİDEN DEĞERLEME ORANI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yurt Dışına Çıkış Harcı, Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı, MTV ve B Sınıfı Ehliyet Harcı gibi çeşitli unsurlar, 2024 yılı ve 2025 yılı muhtemel Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak artırılmış tutarlarla aşağıdaki şekilde öngörülmüştür:

2024 Tutarı: 500 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 720 TL

Yurt Dışından Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonu Harç Tutarı:

2024 Tutarı: 31.692 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 45.953 TL