Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,10 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 69,45 ve imalatta yüzde 65,46 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 58,07, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 70,12 dayanıksız tüketim mallarında yüzde 70,03, enerjide yüzde 74,24 ve sermaye mallarında yüzde 72,01 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,57, imalatta yüzde 1,33 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 1,65, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,59, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,9, enerjide yüzde 2,68 ve sermaye mallarında yüzde 1,4 artış kayıtlara geçti.