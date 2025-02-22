Yüksekova ve çevresinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, ilçeye 22 kilometre uzaklıktaki 100 haneli, 750 nüfuslu Karabey köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin bulunduğu bölgeye çığ düştü.

Çığın borulara zarar vermesi nedeniyle şebeke suyu çok az akmaya başladı.

Bölgede çığ tehlikesinin sürdüğünü, bu nedenle onarım yapamadıklarını belirten köylüler, yetkililerden yardım istedi.

'BİR AN ÖNCE ÇALIŞMA YAPILMALI'

Köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan ana kaynağa gittiklerini belirten İlhan Yılmaz, "3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bölgeye gidemiyorduk. Kar yağışının durmasından sonra bölgeye gittiğimizde kaynağın bulunduğu bölgeye çığ düştüğünü gördük.

İkinci çığ riski nedeniyle de çalışma yapmadan dönmek zorunda kaldık. Boruların tamamen donmaması için bir an önce çalışma yapılmalı. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.