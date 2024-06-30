Edinilen bilgilere göre kaza öğlen saatlerinde Yüksekova-Van Karayolu üzerinde bulunan Ova Dinlenme Tesisleri'nin yakınlarında meydana geldi. Yüksekova'dan Van istikametine gitmekte olan 65 ACF 885 Ramazan A. Denetimindeki araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına çarpmasıyla duvar üzerine savruldu. Savrulan aracı gören çevredeki başka sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber vererek yardım istediler. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından araçta bulunan 3 yaralı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.