Siyasi gündemde nefesler tutuldu.

Merakla beklenen 2023 seçimleri öncesinde her yeni günde bir gelişme yaşanıyor.

Siyaset, Millet İttifakı kriziyle yerinden oynadı.

İyi Parti Lideri Meral Akşener'in "Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz", "Noter masasına dönüştü" ifadeleriyle kalktığı 6'lı masaya tekrar oturması dünya çapında yankı uyandırdı.

İttifak içerisinde çatırdamalar yaşanırken, Cumhur İttifakı ise her geçen gün biraz daha genişliyor.

Cumhur İttifakı genişliyor

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na HÜDA-PAR'da eklenirken, gözler Yeniden Refah Partisi'nde...

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aylar öncesinde seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti.

Karar, geçtiğimiz günlerde netleşerek son nokta konuldu.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor...

Bir diğer yandan siyasi gündem seçimden önceki son düzlükte hararetini sürdürüyor...

YSK'dan son dakika

Partiler seçim kampanyalarına odaklanırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir son dakika bilgisini daha paylaştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart'ın kabul edildiğini duyurdu.

"Seçim tarihinin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlendi"

Yener, şu bilgileri paylaştı;

14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde seçim tarihinin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlenmiştir. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması da devam etmektedir.

Ensonhaber