Yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi parti liderleri il ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 16 Mart Cumartesi günü Van’a gelecek ve mitinge katılacak.

Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Mehmet Şahin, genel başkanları Erbakan’ın Van’a büyük önem verdiğini belirterek, vatandaşları mitinge katılmaya davet etti. Şahin, Erbakan’ın Van’a hakim olduğunu, sorunlarını ve çözümlerini iyi bildiğini belirterek, mitingde de önemli mesajlar vereceğini söyledi.

“ÖNEMLİ BİLGİLERİ DİLE GETİRECEKTİR”

Şahin, yaptığı açıklamada; “Liderimiz, Genel Başkanımız, Dr. Fatih Erbakan bey 16 Mart cumartesi günü, saat 13:00 da Van Beşyol meydanında halkımıza hitap edecektir. Genel başkanımız ilk günden beri gittiği her yerde doğruya doğru, yanlışa yanlış demiştir. Dolayısıyla Ülkemiz ve Van'ımız için de çok önemli bilgiler dile getirecektir” dedi.

“GENEL BAŞKANIMIZ VAN’A ÇOK HAKİM”

Fatih Erbakan’ın Van’a hakim olduğundan söz eden Şahin; “Genel başkanımız Van'a çok hakim, sorunları tek tek biliyor, çözümlerini biliyor, ayrıca kendisine olan biten her şeyi raporluyoruz. Partinin kurucularından biri olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim, Fatih Erbakan Van'a çok değer veriyor. Dolayısıyla tüm halkımızı mitingimize bekliyorum. Bize gönül vermiş olsun olmasın, Van'ı seven herkesi ve tüm halkımızı cumartesi günü Van Beşyol meydanına bekliyoruz. Emeği geçen; Belediye Başkan adaylarımıza, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanlarıma, kadın kolları, gençlik kolları ve tüm kademelere şimdiden çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.