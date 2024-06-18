Bu özellik şu anda sadece ABD'de ve İngilizce olarak test ediliyor.

YouTube'un Notlar özelliği, izleyicilerin bir şarkının gerçek olup olmadığını veya güncel bir olayın eski bir görüntü olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacak. Özellikle, 2024 ABD seçimleri gibi önemli zamanlarda, bu tür yanıltıcı içeriklerin önüne geçmek oldukça kritik hale geliyor. YouTube, bu özellikle platformunda doğru bilginin yayılmasını teşvik etmeyi ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele etmeyi hedefliyor.

Notlar özelliği şu şekilde çalışacak: Sınırlı sayıda kullanıcı, yanıltıcı videolara notlar eklemek için davet edilecek. Bu notlar, videonun altında görünecek ve diğer kullanıcıların videonun doğruluğunu değerlendirmesine olanak tanıyacak. YouTube, kullanıcı geri bildirimlerini kullanarak hangi notların yayınlanacağına karar verecek ve bu süreçle birlikte özellik sürekli olarak gelişecek.

YouTube'un bu yeni özelliği, platformda daha sağlıklı bir bilgi ortamı oluşturma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.