BTK tarafından Instagram ve roblox uygulamalarının engel ile karşılaşmalarının sonrasında şimdi de dünyaca ünlü ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan YouTube video içeriği izleme platformunun kapatılıp kapatılmayacağı ile alakalı sorular gündeme gelmeye başladı.

Son dakika BTK açıklaması YouTube kapatılacak mı, 2024 YouTube neden kapanacak, YouTube kaldırılacak mı, YouTube kapanıyor mu? Gibi soruların cevapları ve çok daha fazlasını bu haberimizde veriyoruz.

YouTube Kapanacak mı Son Dakika 2024?

Instagram platformundan sonra çocuklar arasında popüler bir hal almaya başlayan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformunun da erişim yasağı ile karşılaşmasından sonra şimdi de merak edilen hususların başında YouTube kapanacak mı, YouTube ne zaman kapanacak, YouTube kapatılmasının sebebi nedir? 2024 son dakika YouTube kaldırılacak mı? Sorularının cevapları yer almaktadır.

Türkiye'de YouTube platformunun kaldırılması ya da kaldırılmaması ile alakalı bilgilere değmeden önce öncelikli olarak dünyaca ünlü ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a erişim engelinin neden getirildiği ile alakalı bilgilere değinmekte fayda olacaktır.

Instagram'a Erişim Engeli Neden Getirildi Instagram Neden Kaldırıldı? 2024

Ulaştırma ve Altyapı Bakan yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından konuyla alakalı yapılan açıklamalarda özellikle de batılı ülkelerin söz konusu olduğunda sosyal mecraların katarakt suçları başta olmak üzere pek çok hususta çok hızlı bir şekilde tedbir aldıklarını gördüklerini söylediği kendileri de katalog suçların işlenmesi durumunda Instagram platformunun kapatılmasına karar verdiklerini söyledi.

Son Dakika Roblox Neden Kapatıldı Sebebi Nedir? 2024

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bilişim suçları bürosu tarafından çocukların istismarına sebep olacak biçimde içerikler barındırması tespit edilmesi üzerine www.roblox.com.tr internet uygulaması ile bu uygulama marketinde bulunan linklerine erişimin engellenmesini ilişkin karar verildi.

Ancak ve şu anda Türkiye'de YouTube platformunun kapatılması ile alakalı yapılan resmi bir açıklama olmadığı gibi böyle bir hususta tam manasıyla beyan bildirmek doğru olmayacaktır.