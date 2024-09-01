CBS'nin En Sevilen Komedi Dizisi Son Dönemeçte

CBS’nin büyük beğeni toplayan komedi dizisi Young Sheldon, uzun soluklu hikayesinin sonuna yaklaşıyor. The Big Bang Theory’nin öncesini anlatan bu sevilen dizi, 7. sezonunun ardından ekranlara veda edecek. 14 bölümlük bu son sezon, karakterlerin gelişiminde kritik bir dönemi işleyerek hikayeyi nihayete erdirecek.

Young Sheldon’ın Final Tarihi Belli Oldu

Young Sheldon’ın final sezonu, 15 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Dizinin son bölümü ise 16 Mayıs 2024’te yayınlanarak hayranlarına veda edecek. Bu sezon, Sheldon’ın 14 yaşına girmesiyle Teksas’tan Pasadena’ya taşınarak Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine başlamadan önceki dönemini ele alacak.

CBS’nin Amiral Gemisi Doğal Bir Sonla Veda Ediyor

CBS, Young Sheldon’ı daha uzun süre devam ettirmek istese de dizinin hikayesinin doğal bir sona yaklaşması nedeniyle 7. sezonun son olacağına dair spekülasyonlar yoğunlaşmıştı. Sheldon Cooper’ın çocukluğuna dair anlatılanlar, ana dizi The Big Bang Theory’de bahsedilen olaylarla uyumlu bir şekilde bağlanacak.

Yapımcılar Veda Mesajı Yayınladı

Yapımcılar Steve Holland, Steven Molaro ve Chuck Lorre, Young Sheldon dizisinin son sezonuyla ilgili duygusal bir açıklama yaptı. Sheldon Cooper’ın köken hikayesini anlatmanın ve Cooper ailesini detaylı bir şekilde ele almanın kendileri için harika bir deneyim olduğunu belirten yapımcılar, hayranlara destekleri için teşekkür etti ve bu son sezonu izleyicilerle paylaşmaktan heyecan duyduklarını ifade etti.

Yeni Bir TBBT Uzantısı Yolda mı?

Young Sheldon’ın final haberi, yapımcı Chuck Lorre ve Warner Bros.’un Max platformu için 2. bir The Big Bang Theory uzantısı dizisi üzerinde çalıştıkları dönemde geldi. Ancak Lorre, bu yeni projenin henüz erken aşamalarda olduğunu ve gelişim sürecinin devam ettiğini belirtti.