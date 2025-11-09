23 Ekim 2011 tarihinde Van’ın Tabanlı bölgesinde meydana gelen ve bölge halkında derin izler bırakan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından, 9 Kasım 2011 tarihinde saat 21:23'te 5.6 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem daha yaşandı. İkinci deprem, ilk depremin yaralarını sarmaya çalışan bölgeyi yeniden sarstı ve 40 vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesine neden oldu. 17 gün arayla gerçekleşen iki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 644'e yükseldi.

Van’da 14 yıl önce bugün meydana gelen ikinci sarsıntıyla beraber hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 604’ten, 644’e çıkmıştı. İkinci depremde Gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon Doktor Atsusi Miyazaki gibi isimler de hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Üst üste iki büyük depremle büyük acı yaşanan Van’da çok sayıda bina da kullanılamaz hale geldi. Depremin psikolojik etkisiyle de o dönem birçok vatandaş kısa süreliğine başka illere gitmek durumunda kaldı.

Kalanların çadır ve konteynerlerde bir süre hayatlarını idame ettirdikleri Van’da, TOKİ marifetiyle de hızlıca konut yapımına başlandı. Kısa sürede tamamlanmaya başlanan binlerce konut, evlerini kaybeden vatandaşlara teslim edilmeye başlandı.

Yıllar geçtikçe depremin izlerinin silinmeye başlandığı Van’da hayat normale döndü. Ancak 2011 yılında yaşanan sarsıcı depremlerin bıraktığı acılar tazeliğini koruyor.

Van’da depremin yıl dönümü nedeniyle çeşitli anma mesajları ile birlikte etkinliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.