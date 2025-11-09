6 Kasım Perşembe günü başlayan “Medya Çalışanları İçin Çocuk Hakları Çalıştayı”, dün gerçekleştirilen ikinci grup eğitimiyle sona erdi.

MEDYADA ÇOCUK HAKLARI ELE ALINDI

UNICEF’in Avrupa Birliği eş-finansmanı ile yürütülen ACAR Programı kapsamında düzenlenen çalıştay, gazetecilerin katılımıyla 6–8 Kasım tarihleri arasında Van Elite World Hotel’de gerçekleştirildi. Çalıştayda, çocuk hakları odağında etik habercilik ilkeleri ve medya üretiminde çocuk duyarlılığı konuları ele alındı.

İki grup halinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılara aynı içerikler sunuldu. İlk grup eğitimi Perşembe günü saat 09.30’da başlayarak Cuma günü saat 12.00’de sona erdi. Ardından ikinci grup eğitimi öğleden sonra başladı ve çalıştay dün saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

“BM ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME’NİN TEMEL PRENSİPLERİ ELE ALINDI”

Çalıştayın ilk oturumunda “Çocuk Haklarına Giriş” başlığı altında, çocuk hakları, etik iletişim ilkeleri ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin temel prensipleri ele alındı. “Uluslararası Belgeler ve Ağ Kurma” başlıklı oturumda ise AİHM ve BM rehberleri ışığında profesyonel dayanışmanın önemi vurgulandı.

Programın devamında, “Çocuk Pratikleri Haberciliği”, “Yeni Medya Aktörleri ve Sorumlulukları”, “Etik İkilemler Atölyesi” ve “Influencer Gazetecilik” gibi başlıklarda sunumlar yapıldı.

“EĞİTİMDE ÇOCUK DUYARLILIĞI ÖRNEK OLUŞTURDU”

UNICEF’in küresel çocuk hakları savunuculuğu deneyimi, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin akademik rehberliğiyle düzenlenen çalıştay; medya alanında etik dönüşüm ve çocuk duyarlılığı konusunda örnek oluşturdu.

Katılımcı gazeteciler, çocuk hakları konusundaki farkındalıklarının arttığını belirterek, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve yetkililere teşekkür etti.