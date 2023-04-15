Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti), Serhat kentlerinde başlattığı seçim çalışmaları sürüyor.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş'ın da aralarında olduğu heyet, sabah saatlerinde Hakkari Yüksekova ilçesinde halkla buluştu. Heyet, daha sonra Van Başkale ilçesine geçti.

Burada kitlesel bir şekilde karşılanan heyet, bugünkü son durağı olan Van merkeze hareket etti. Gürpınar’da karşılanan heyet onlarca araçtan oluşan konvoyla karşılanan heyet, kent merkezine geçti.

Kent merkezi girişinde yurttaşların zafer işaretleri ile karşılanan heyete yol boyunca büyük bir sevgi gösterisi vardı. Konvoy ardından Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kadın Seçim Bürosu’nun önüne geldi.

Kadın bürosunun açılışında konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Bütün kadınlara sözümüz var; kadın ve Kürt düşmanı AKP-MHP iktidarı göndereceğiz ve kimseyi onlara mecbur bırakmayacağız” diyerek konuşmasını bitirdi” dedi.

‘AK PARTİ GİDECEK BİZ GELECEĞİZ’

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından HDP ve BDP il eşbaşkanları halka seslendi. Ardından konuşan Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, “Kadınlarla birlikte mücadeleyi büyütme sözü verdik. 15 Mayıs’ta kadınların kazandığı, kadın özgür ve eşit olarak yaşadığı bir günü doğru gidiyoruz. Bu mücadeleyi yürütürken Cumhuriyetin kurucu öznesi olan halklar ve inançlar yok sayıldı ama mücadele bitmedi. Tutuklanan siyasetçilerimizin direnişi, sürgünde olan birçok arkadaşımızın direnişi bize ‘AKP rejimi gidecek biz geleceğiz’ mesajı veriyor. Tek adam rejimi gidecek, kadınlar, halklar ve gençler kazanacak” dedi.

‘BU SEÇİM TOPLUM VE AK PARTİ ARASINDA’

AKP’nin gençlere 10 gibabayt internet sözüne değinen Uçar, “İnterneti kullanarak görüşlerini ifade eden gençler cezaevlerindeyken, bunu söylemek bu halkın mücadelesi ile dalga geçmektir ve bunu iade ediyoruz. Bu seçim toplum ve mevcut iktidar arasında bir seçimdir. Toplum değişim, demokrasi istiyor ama iktidar bize tecridi, asgari ücreti, şiddeti, kadınları katleden erkeklere cezasızlık politikası dayatıyor. Biz, millet ve cumhur ittifakından da büyüğüz çünkü çok büyük bir mücadele veriyoruz. ‘Kadın da olsa çocuk da olsa gereği yapılacaktır’ diyen bu iktidarın düzenini, yeni bir demokratik bir iktidar kuruyoruz” diye konuştu.

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