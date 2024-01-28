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Malzemeye gelen zamlar nedeniyle döküm yerli üreticide 2 / 2,5 euro arasında iken Çin'de 1 / 1.3 euro arasında, yerli üreticide aylık 1000 / 1500 euro arasında iken Çin'de 250 / 350 euro arasında. Bu fiyat endeksinin yerli üretici aleyhinde dengeye oturduğu için siparişler Uzakdoğu pazarına kaydığını dile getiren EFEMMDMY KALIP A.Ş. Genel Müdürü ve Ağır Sanayi Saç ve Kalıp İmalatı Derneği Başkanı Salim Demiray, metal sektörünün tamamında piyasa hacminin 2023'ün son çeyreğinden itibaren yüzde 59 oranında daraldığını belirtti.

Başkan Salim Demiray sözlerine; " Ülkemiz iki yıl corona belasını dişe diş mücadele edip yendikten sonra doğal afetler ve kaotik ekonomik tablo ile çarpıştı. 85 milyon insanın aynı anda mutlu edemezsiniz ama bizim sektörümüz "Gümrük Kanunları'ndaki Boşluklar" nedeniyle özellikle Türkiye'deki A-Segment firmaların öncülüğünü yaptığı gurup yurt dışı fiyat avantajları nedeniyle tüm alışverişini Çin ile yapıyor. Geçmişte Çin mamulleri çok çabuk yıpratıyordu şimdi ise birkaç yıl dayanıyor. Aslında A / B / C Segment firmalar Çin ile ticareti kendilerine kar olarak görürken marka değerlerinide günden güne eritiyor. Ama ne yazıkki bizim firmalarımız bunun farkında bile değil. Bu alışverişin devletimizede ekonomik bir getirisi olmadığı gibi yerli ve milli kazanımlarımızı Çin'in ekonomisini devasa bir boyuta çekmiş oluyoruz. Biz imalatçılar olarak bu ekonomik daralma yüzünden işyerlerimizde küçülmeye gidiyoruz.

Yakın gelecekte devlet olarak ithalata bir önlem alınamazsa 2024 yılının sonunu bile göremeden kapanmalar olacak, binlerce kişi işsiz kalacaktır. Şuan bile 50 ye yakın imalatçı kardeşimiz umudunu yitirerek dükkanında kepenkleri indirdi. Devletimizin her zaman yanında olan biz imalatçılar ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çabalıyoruz. Kendimden örnek vereyim iş yerimi satmış olsam hiç çalışmadan ayda 700 bin lira kazanacak iken; bizim kurum ayda 2 milyona yakın harcama yaparak ocakları tüttürmeye çalışıyor. Devletimizin ithalata bir denge getirebilmesi gerektiğini düşünerek Gümrük Yasasını tekrar revize etmesini düşünüyoruz. İmalatçılar olarak işimizin başında takibe devam edeceğiz. Metalin başkenti Bursa'da bizler ara kademe elamanı bulmakta zorluk çekiyoruz o nedenlede meslek okulları bizim için kırmızı çizgi. Milli Eğitim mesleklere önem vermeli ve yaşatmalıdır. Dernek olarak çevre dostuyuz. Bursa'ya değer katmaya devam edeceğiz." dedi