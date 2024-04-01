Türkiye’nin yerel yöneticilerinin belirlendiği 31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerde 34 siyasi parti yarıştı.

48 milyon 256 bin 117 kişinin oy kullandığı seçimde 46 milyon 46 bin 101 oy geçerli sayıldı.

Sandık başına giden vatandaşların 17.3 milyonu CHP, 16.3 milyonu AK Parti’ye oy verdi. En yüksek oyu alan bu iki partinin yanı sıra, seçmenin en az oy verdiği parti de belli oldu.

46.6 MİLYON OYUN 287'SİNİ ALABİLDİLER

31 Mart yerel seçimlerinin en az oy Aydınlık Demokrasi Partisi’ne (ADP) verildi. ADP, geçerli oyların yalnızca 287’sini alabildi. ADP’nin oy oranı %0.00 olarak ölçüldü.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göre Aydınlık Demokrasi Partisi’nin 7 bin 229 üyesi bulunuyor. YDP’nin liderliğini Zeynep Yıkarbaba yapıyor.