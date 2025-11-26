Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Van Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenecek olan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı bilgilendirme toplantısı, yarın yapılacak. Toplantı, programın uygulanmasına yönelik bilgilendirme ve değerlendirme oturumlarını içerecek şekilde planlandı.

Katılımcılar, Van Ticaret ve Sanayi Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda bir araya gelecek.

Etkinlik, 27 Kasım 2025 Perşembe günü (yarın) saat 15.00'te başlayacak ve Van Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı başlığı altında düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen program, yerel kalkınma hamlesini teşvik etmek üzere tasarlandı.

Katılımcıların programın başvuru süreçleri, destek mekanizmaları ve uygulama esasları hakkında bilgi alması bekleniyor.