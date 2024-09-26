İnanılmaz Yükleme Kapasitesi

Yeni Transporter, önceki modellerine kıyasla yükleme hacmini yüzde 10 oranında artırarak 5,8 m³ seviyesine ulaştı ve maksimum taşıma kapasitesi 1,33 ton olarak belirlendi.

Motor Seçenekleriyle Dikkat Çekiyor

Yeni model, üç turboşarjlı dizel (TDI), bir plug-in hibrit (eHybrid) ve üç elektrikli motor (e-Transporter ve e-Caravelle) dahil olmak üzere toplam yedi farklı motor seçeneği sunuyor.

Güç ve Performans Farkları

TDI motorlar, 81 kW (110 PS) ile 125 kW (170 PS) arasında değişen güç seçenekleriyle donatılmış durumda ve 125 kW versiyonu, 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor.

Dört Tekerlekten Çekiş İmkanı

110 kW ve üzeri TDI motorlar, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılabiliyor, böylece zorlu zeminlerde de güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.