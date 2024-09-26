İnanılmaz Yükleme Kapasitesi

Yeni Transporter, önceki modellerine kıyasla yükleme hacmini yüzde 10 oranında artırarak 5,8 m³ seviyesine ulaştı ve maksimum taşıma kapasitesi 1,33 ton olarak belirlendi.

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Motor Seçenekleriyle Dikkat Çekiyor

Yeni model, üç turboşarjlı dizel (TDI), bir plug-in hibrit (eHybrid) ve üç elektrikli motor (e-Transporter ve e-Caravelle) dahil olmak üzere toplam yedi farklı motor seçeneği sunuyor.

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Güç ve Performans Farkları

TDI motorlar, 81 kW (110 PS) ile 125 kW (170 PS) arasında değişen güç seçenekleriyle donatılmış durumda ve 125 kW versiyonu, 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte sunuluyor.

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Dört Tekerlekten Çekiş İmkanı

110 kW ve üzeri TDI motorlar, 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılabiliyor, böylece zorlu zeminlerde de güvenli bir sürüş deneyimi sağlıyor.

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Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi