İnşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı, “Ekip arkadaşlarımızla beraber Van'ımızı geleceğe hazırlamak için canla başla çalışıyoruz. Yeni Valilik binası yapıyoruz. Bittiği zaman kamu hizmetlerinin daha etkin, daha verimli verilmesi açısından kıymetlidir. Sadece ilimizde yapmıyoruz.

İlçelerimizde de hükümet konaklarımızı yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Özalp hükümet konağı inşaatımız devam ediyor. Başkale ilçemizdeki bitmişti. Muradiye ilçemize yeni bir hükümet konağı yapılacak. Tuşba ve İpekyolu ilçelerindeki hükümet konaklarını bitirdik hizmete açıldı.” dedi.

Vali Balcı, açıklamasında; “Artık Vanlı hemşehrilerimize modern teknoloji ile donatılmış, daha modern binalarda personellerimiz kamu hizmeti veriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu yatırımların ilimize kazandırılmasından dolayı İçişleri Bakanlığımıza da müteşekkiriz. Hayırlı uğurlu olsun.” diye kaydetti.