Bu yıl ortalamanın üzerinde yağış alan Van’da hava sıcaklıkları artış eğilimine girdi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün 24 derece sıcaklığın beklendiği Van’da yarın 25, Perşembe günü 27, Cuma günü 28 ve Cumartesi günü ise 30 derece sıcaklık öngörülüyor.

Bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Parçalı ve az bulutlu

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu:

Saray Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak