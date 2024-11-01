Yeni Levha Trafikte Karmaşaya Yol Açıyor

Lyon, Grenoble ve Strazburg gibi önemli şehirlerde tanıtılan bu levha, batıda Nantes ve Rennes gibi başka kentlere de yayılmaya hazırlanıyor. Ancak bu yenilik, sürücüler arasında kafa karışıklığına neden olmaya başladı ve bunun ardındaki anlam merak konusu haline geldi.

Neden Önemli? Sadece İki Yolcu ile Kullanılabilir!

Beyaz Elmas levhası, özel araçların belirli şeritlerde nasıl kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu işaret, en az iki yolcu taşıyan araçların yanı sıra çevre dostu elektrikli ve hidrojenli araçlar, toplu taşıma araçları ve yolcusu olmayan taksiler için geçerli olan bir düzenleme getiriyor. Özellikle hibrit araçlar, tek yolcu ile bu şeritleri kullanamayacaklar, bu da çevre bilincini artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.Bu yeni düzenleme, trafik yoğunluğunu azaltmayı ve çevresel etkileri minimize etmeyi hedefliyor. Levhaların bulunduğu yerlerde, termal kameralar aracılığıyla yolcu sayıları denetleniyor; kurallara uymayan sürücülere ise 135 Euro’ya kadar ceza uygulanıyor.