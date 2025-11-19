Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda ve denetimlere ilişkin Bakanlıkta yaptığı basın açıklamasında, gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Bu anlayışla birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "Ocak ayından bugüne kadar, ülke genelinde 1 milyon 143 bin denetim yaptık. Başta hijyen şartları olmak üzere, ürünlerin uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, işletmelerin kayıtlılığı ve onay durumlarını kontrol ettik. Numuneler aldık, analizler yaptık. Kurallara uymayan 26 bin 591 işletmeye, 2 milyar 265 milyon lira idari para cezası uyguladık. Bunların yanı sıra da suç unsuru tespit edilen 506 dosyayı, Cumhuriyet Savcılıklarımıza ilettik." diye konuştu.

"Zirai ilaçlar ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabilecek"

Yumaklı, B-Reçete olarak bilinen "Bitki Reçetesi" sistemiyle artık zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçlarının, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabileceğini bildirdi.

Hiç kimsenin, istediği ilacı, istediği zaman almasının mümkün olmayacağını vurgulayan Yumaklı, uygulamayı önümüzdeki yıl bütün Türkiye'de hayata geçireceklerini aktardı. Böylece ürün üretiminde zirai ilaç kullanımını kontrol altına alacaklarının altını çizen Yumaklı, özellikle pestisit kalıntısı konusundaki mücadelede de önemli bir aşamayı geçmiş olacaklarını kaydetti.

Vatandaş odaklı uygulamayı da hayata geçireceklerini söyleyen Yumaklı, "Mobil kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu sistemle, vatandaşlarımız gıda konusunda herhangi bir ortamda müşahede ettikleri her türlü uygunsuzluğu, direkt bizlere çok hızlı şekilde iletebilecek. Bu sayede vatandaşlarımız, gönüllü bir gıda denetçisi olmuş olacak. Uygulamanın detaylarını, önümüzdeki günlerde açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, İstanbul'da aynı aileden 4 vatandaşın hayatını kaybettiği olayla ilgili savcılık soruşturmasının büyük hassasiyetle devam ettiğine değinerek, bu talihsiz olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulacağından herhangi şüpheleri olmadığını vurguladı.

Risk analizi bazındaki denetimlerin de sürdüğünü belirten Yumaklı, "Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında ve toplu tüketim yerlerinde, denetimleri artırdık. 81 ilde son tüketim tarihi, muhafaza koşulları, bozulma ve bulaşma riskleri ve hijyen gereklilikleri yönünden incelemelerin artırılması talimatını da verdik." ifadelerini kullandı.

"Sokak lezzetleri mercek altına alındı"

Yumaklı, son olaylarla gündeme gelen "sokak lezzetleri" diye tabir edilen gıda satış yerlerini de mercek altına aldıklarına işaret ederek, seyyar yerlerde satış yapmak için Bakanlıktan herhangi izin alınması zorunluluğu olmadığını söyledi. Özellikle bu tür satış yerlerinin, yerel yönetimlerden izin aldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bizler de bu tür satış yerlerinde belediyelerden izin almış işletmeleri ya da satış noktalarını denetlemeye başlıyoruz. Özellikle belediyelerimizin kendilerinin izin vermediği ama satış yapılan bu noktaları mutlaka kapatması, satış izni vermediği yerlerde herhangi bir gıda ürününün tüketiciyle buluşmasını engellemesi gerekiyor. Bu denetimleri herhangi mesai mefhumu gözetmeksizin, herhangi saat sınırı olmaksızın günün her saatinde yapacağız. Rutin denetimlerimizin yanı sıra, ani denetimlerle de özellikle sektörel denetimleri, risk bazlı denetimleri de kuvvetlendireceğiz, destekleyeceğiz."

"Açıkta satılan gıdaların, hijyenik koşulları sağlamama ihtimali göz önünde tutulmalı"

Yumaklı, işini doğru yapan, tüketicinin her türlü güvenilir gıdaya ulaşmasıyla ilgili ürettiği ürünün her safhasına hakim olan sektörü, toptancı yaklaşımla zan altında bırakmanın doğru olmadığını vurgulayarak, vatandaşlardan karşılaştıkları her türlü şüpheli olayı ya da herhangi uygunsuzluğu iletişim kanalları vasıtasıyla kendilerine ulaştırmalarını istedi.

Bunların titizlikle inceleneceğini ve sonuçlandırılacağını belirten Yumaklı, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Vatandaşlarımızın, alışveriş yaparken tavsiye edilen tüketim tarihine, son tüketim tarihine, parti numarasına ya da işletme numarasına mutlaka bakmaları gerekir. Bu bilgiler, satılan ürünlerin üzerinde olmak zorunda. Aksi olması durumunda mutlaka bir şüpheli durum olduğunu bilmeleri gerekir. Açıkta satılan gıdaların, özellikle hijyenik koşulları sağlamama ihtimalini de göz önünde tutmalarını istirham ediyorum. Özellikle seyyar satış noktaları, günübirlik etkinlik alanları, festivaller vesaire gibi yerlerde bu riskin daha da artmış olabileceğini de göz önünde tutulmalıdır. Bununla ilgili herhangi bir şekilde bilgi edinilmek istenirse 'guvenilirgida.gov.tr' adresinden bulabilirler."

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Et ve Süt Kurumunun et ithalatına ilişkin iddialara yalanlama

Öte yandan Bakan Yumaklı, Meclis'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan'ın, Macaristan'da ortağı olduğu bir şirketten ESK'ye kırmızı et ithal ettiği iddialarının sorulması üzerine Yumaklı, şunları kaydetti:

"Onların hepsini kontrol edin, bakın, öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok. İddia edenler, iddialarını ispat etmekte mükelleftir. Bu açıklamaların dışında bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Benim söyleyebileceğim bu kadar. Bunlar bakışları başka yere çekmek için yapılan işler. Onlar iddialarını ispat etsinler, tek söyleyebileceğim bu."