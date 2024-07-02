Cumhurbaşkanı Atama Kararları, Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan 2024/187 sayılı karara göre ise bazı kaymakamların yeri değiştirildi.

Bu kararlardan bazıları ise şu şekilde;

179 kaymakamın görevi değişti

Şereflikoçhisar Kaymakamı Zafer Engin, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına; Dulkadir Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına; Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına ve Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen, İller İdaresi Şube Müdürlüğüne getirildi. Ayrıca karara göre, 179 Kaymakam, 107 Vali Yardımcısı ve 7 hukuk müşavirinin görev yeri değiştirildi.

Kayseri'deki olaylardan sonra kaymakam değiştirildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçe Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri'den gidiyor.

Tokat, Erbaa Kaymakamlığını yürütmekteyken, 14.07.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Melikgazi Kaymakamlığına atanan Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olurken, yerine ise Aydın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy atandı.