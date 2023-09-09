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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasım 2022'de yapılan hakim ve savcı adaylığı yazılı sınav ve mülakatlarında başarılı olan adayların atama sürecinin tamamlandığını açıkladı.

HAKİM VE SAVCI ATAMALARININ BİR KISMI TAMAMLANDI

Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır."

Bir kısım adayların ise atama işlemlerinin devam ettiğini, bu adayların da işlemleri tamamlandığında atamalarının yapılacağını belirten Tunç, tüm hakim ve savcı adaylarına atamalarının hayırlı olmasını diledi.AA