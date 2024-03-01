Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre Türk ekonomisi 2023'te yüzde 4.5 büyüdü. GSYH yıllık bazda ilk kez 1 trilyon dolar barajını aşarken kişi başı gelir de 13 bin 110 dolara ulaştı. Milli gelirde yaşanan artış dolayısıyla 2024 yılında emekli olanların aylıklarına ilave zam yapılacak. Çalışanların maaş robotunda görünen emekli aylığı tutarları da güncellenecek.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

AYLIKLARDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

HaberTürk'te yer alan habere göre, hesaplama sonunda bu yıl emekli olanların aylıklarında yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda artış olacak. Yıl başından bu yana emekli aylığı bağlanmış olanların ilave zam farkları nisan ayından itibaren aylıklarına yansıyacak.

2023 GÜNCELLEME KATSAYISI NE KADAR OLDU?

İlk defa emekli olanların aylığı, çalışma yaşamı boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirilen prime esas kazançların bugünkü değere güncellenmiş tutarı üzerinden bağlanıyor. Kazancın güncel değeri hesaplanırken 2000 öncesi dönem gösterge sistemi ile sonraki dönem ise güncelleme katsayısı ile belirleniyor.

2000-2008 arasındaki prime esas kazançların güncellenmesi sırasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı ve GSYH artışının yüzde 100’ü dikkate alınıyor. 2008 yılından sonraki yıllara ait kazançların güncellenmesi sırasında ise TÜFE artışının yüzde 100’ü ile yıllık GSYH artışının yüzde 30’u esas alınarak hesaplama yapılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı TÜFE artışını yüzde 64,77 olarak açıkladı. Bu nedenle, 1 Ocak 2024 tarihinden sonra emekli olanların aylıklarının hesabında güncelleme katsayısı 1,6477 olarak uygulandı. Emekli aylıkları bu katsayı üzerinden hesaplanarak bağlandı.

TÜİK dün 2023 yılı GSYH büyümesini yüzde 4,5 olarak açıkladı. Güncelleme katsayısına büyüme oranının yüzde 30’u olan 1,35 puan ilave edilecek. Böylece 2023 yılı güncelleme katsayısı 1,6612’ye yükselecek. Yeni emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları ise doğrudan 1,6612 güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanacak.

İLAVE ZAM AYLIKLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

Güncelleme katsayısında yapılan artış bu yıl emekli olan herkese aynı oranda yansımayacak. Kişilerin toplam prim gün sayısı, 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrasındaki prim gün sayısı ile her bir dönemdeki prime esas kazanç tutarına göre yüzde 0,8 ile yüzde 1,35 arasında değişen oranlarda yansıyacak. Milli gelirdeki artıştan kaynaklı ilave zamlar, bu yıl emekli olanların aylıklarına nisan ayında yansıyacak. Nisan ayından itibaren yeni tutar üzerinden aylık ödenecek.

MEVCUT ÇALIŞANLARIN EMEKLİ AYLIKLARI GÜNCELLENECEK

e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun maaş robotuna giren mevcut çalışanlar, bugün emekli olsalar ne kadar aylık alabileceklerini sürekli görebiliyorlar. Birçok çalışan her ay maaş robotuna girerek ne kadar emekli aylığı alabileceğini sorguluyor.