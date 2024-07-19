ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan arıza nedeniyle dünya genelinde, pek çok kurumda teknik arıza yaşanıyor.

Özelikle havalimanları, bankalar ve hastanelerde, şirketin internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşanırken Türkiye’de Microsoft’tan hizmet alan kurumlarda benzer sorunlar yaşandı.

TÜVTÜRK hizmet veremedi

Esenyurt Haramidere’deki araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'te randevusu olan sürücülere hizmet veremedi.

Sabah saatlerinde yoğunluk yaşanırken sürücülerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi sonrası çok sayıda kişi istasyondan ayrıldı.

Açıklama geldi

TÜVTÜRK sosyal medya hesaplarından da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Değerli müşterilerimiz, Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır ve araç muayene işlemleri de bu durumdan etkilenmektedir. Kurumumuz, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve en kısa sürede muayene işlemlerine devam edilebilmesi için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Aracın son günü muayeneye girecek mi, kalacak mı, cezaya mı düşecek hiçbir şey belli değil"

Sabah saatlerinde aracının muayenesi için gelen Bilal Bozkurt, “Sabah 07.30’da buraya geldim. İşlemler açılınca ödememizi yapıp makbuz aldık. Sistem olmadığını söylediler. Saat 12.30 oldu hala bir gelişme yok. Ne olacağımız belli değil. Aracın son günü muayeneye girecek mi, kalacak mı, cezaya mı düşecek hiçbir şey belli değil. Hala bekliyoruz. Sabah 150-200 kişi vardı. İnsanlar umudunu kesti ayrıldı. Aksaklık olduğu söylendi o kadar" dedi.

ATM'lerde de aynı sorun yaşandı

Öte yandan dünya genelinde yaşanan yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankacılık işlemlerinde de aksama yaşanıyor.

Taksim Meydanı’nda para çekmek için ATM’lerin önüne gelenler, başka ATM’lere yönlendirildi.

'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi

Bankamatikten parasını çekemeyen Mustafa Keyif "Şu anda bir sorun var. Ben de işlemimi yapamadım. 'Şu anda bu bankamatik müsait değil en yakın bankamatiğe gidin' dedi. Bir bankamatiği denedim. Şimdi başka bir bankamatiğe gideceğim. Bu işi yapanlar gerekli önlemleri almıştır" dedi.

Yazılım kaynaklı teknik sorun nedeniyle bankamatikten işlem yapamayan bir kadın ise, "İlk buradan denedim ama olmadı. Hesabıma bakacaktım, para var mı diye ama bir sorun var. Bankamızla görüşmemizi söylediler" diye konuştu.