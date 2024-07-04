Türkiye Kültür Yolu Festivali Van’da çok sayıda etkinlik ve konserlerle sürüyor. Festivalin 5. gününde Gazeteci, Şair ve Yazar Ümit Kayaçelebi söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşi Van İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşti.

Van'ın hafızasını, kültür sanatını genç nesillere aktarıp örf, adet ve geleneklerden söz eden Ümit Kayaçelebi, kendi yaşantısından söz edip eski Van hakkında detaylar aktardı.

Van'ın unutulmaya yüz tutmuş örf ve adetleri ile tarihsel ve kültürel özelliklerini aktaran Kayaçelebi, “Eski Van’da toprak evler vardı ve hastalıklar çok azdı. 1980 yılı itibariyle Van’a çimento fabrikalarının girişiyle beraber betonarme yapılar arttı. Havasız kalan betonarme evlerde hastalıklar çoğaldı. Şuan her şeye ulaşılabiliyor, o zamanlar bir şeylere ulaşmak çok zordu ama o zamanlarda insanlar daha mertti, daha anlayışlıydı.” ifadelerini kullandı.

Eskiden Van’da 6 yüze yakın lakap olduğunu anlatan Kayaçelebi, “Bu lakaplar kullanıldığı zaman karşı kişiler asla darılmazdı, küsmezdi. Şuan o lakapları kullanmaya çalışsanız kan dökülür. O lakaplardan bazıları Şoratan Salih, Bülbül Hekki, Davulcu Tosun, Ğıdo, Aloş, Deli Arif, Herkül Mustafa, Leşgo Salih, Zırtçı Supi, Kör Gıtto... Van’ı bilmek, anlamak ayrı bir mutluluk veriyor. ” diye kaydetti.