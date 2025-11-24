Van’ın tanınan iş insanlarından Gross 65 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman ile Cengiz ve Bilal Karaman’ın annesi, önceki gün vefat etti. Aile bireylerini ve yakın çevresini derin bir üzüntüye boğan acı haber, kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi bugün öğle namazının ardından Aşağı Nurşin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Akköprü Mezarlığı’nda defnedilecek.

Karaman ailesi, taziyeleri İkinisan Caddesi’nde bulunan Efes Sitesi’ndeki evlerinin taziye salonunda kabul edecek.

WanHaber olarak merhumeye Allah’tan rahmet, Karaman ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.