Van’ın İpekyolu ilçesinde önceki gece bir gazinoda çıkan “yan baktın” tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi 5 kez bıçaklanarak yaralanırken, bıçağı alma sırasında diğer kişi de elinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gazinoda bulunan bir kişi, yan masada oturan başka bir kişiyi dışarı çağırdı. Dışarı çıktıktan sonra “Sen bana nasıl yan bakarsın?” diyerek tartışma başlattı. Yaşanan itişme sırasında saldırganın cebinden çıkardığı bıçağı almak isteyen kişi, bıçağı kontrol etmeye çalışırken elinden yaralandı. Ardından bıçağı ele geçiren şahıs, saldırganı 5 kez bıçakladı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltındaki şahısların yarın hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.