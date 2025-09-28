Yunus Emre Devlet Hastanesi, tedavi gören hastalar için ‘Yatan Hasta Rehberi’ isimli bir uygulamayı hayata geçirdi. Hastanenin bilgi işlem personeli tarafından hazırlanan uygulama kapsamında hasta odalarına QR kodlar asıldı. Hastalar cep telefonu ile okutulan kod ile hastane hakkında merak ettikleri, hangi hizmetlere nasıl ulaşabilecekleri ve tedavi gördükleri süreç hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeleri hedeflendi.

3 HAFTADA 1200 KİŞİ KULLANDI

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, projenin nisan ayında tasarlandığını ve Sağlık Bakanlığı’nın ‘İyi Uygulama Örnekleri’ne başvurulduktan sonra yaklaşık 3 hafta önce hayata geçtiğini söyledi. QR kod ile hastaların istedikleri bilgilere, istediklerinde ulaşabileceklerini belirten Uzm. Dr. Mumcu, uygulama içerisinde videolu anlatımların olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, QR kodları okutan ziyaretçilerin sistemdeki anket aracılığıyla istek ve önerilerini de kolaylıkla paylaşabileceklerine değinen Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, 3 haftalık kısa bir süre içerisinde yaklaşık 1200 kişinin uygulamayı kullandığını ve 400’e yakın anketin doldurulduğunu söyledi.

‘PROJEYİ KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRDİK’

Bakanlığın ‘İyi Uygulama Örnekleri’ne başvuruda bulunduklarını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. Mumcu, “Hastalarımızın yattığı andan itibaren taburcu olana kadar ihtiyaçları olan birtakım bilgilere erişim kolaylığı sağlamak için nisan ayında böyle bir proje düşündük. Kısa sürede karekod uygulamasını hayata geçirdik. Burada genel olarak hastane tanıtımı, hastanemizde hangi tür hizmetler veriliyor, hastalarımızın yattığı süreçten taburculuğuna kadar geçirdiği sürecin kısa bir özeti videolarla anlattık.

Hastane ziyaret saatlerimiz, hastanemizin yemek saatleri, onun dışında isterlerse manevi destek birimine nasıl ulaşabilecekleri ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar gibi bilgilendirmeler var. En sonunda bir anketimiz mevcut, bu anketimizde de hasta memnuniyetimizi ve bize öneri ile taleplerini iletmelerini istedik” diye konuştu.

‘HASTALAR MEMNUN’

Kantin hizmeti olan lokasyonlar ve acil çıkışların yerleri hakkında bilgilere de QR kod ile ulaşabildiğini belirten Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, “Şimdiye kadar 1000’e yakın QR kodu okuyan hastamız var. Yaklaşık 310 tane ankete de cevap vermiş hastamız mevcut. Hastalarda bir memnuniyet var. Bizim aslında hasta yatarken, hastaya 3 dakikalık anlattığımız, yatakta yattığında acil butonu nerededir? Hemşire çağırma butonu nerededir?

Tuvalette herhangi bir şey olduğunda hemşire çağırma butonu nerededir’ gibi kısa sürede anlattığımız şeyler çok kalıcı olmuyor. Burada yattığı yerde bunları da dinleyebiliyor. Bu yüzden hastalarımızdan aldığımız geri dönüşlerde de memnuniyetlerini bu konuda dile getirdiler.

Doktor vizit saatleri, hemşirelerin ne zaman ilaç vereceği, günde hangi saatlerde yemek ve ara öğün geleceği ile ilgili hastanın ulaşabileceği kısa bilgiler mevcut” ifadelerini kullandı. Uygulamanın refakatsiz kalan hastalar için de daha hızlı ve kolay ulaşım sağladığını ifade eden Uzm. Dr. Mumcu, hastaların uygulama üzerinden talepleri doğrultusunda içeriklerini yenilediklerini de sözlerine ekledi.

‘KOLAYLIKLA SORULARIMIN CEVAPLARINI ALABİLİYORUM’

Hastanede tedavi gören bebeğine refakatçilik yapan Buse Erdoğan, uygulamayı başka bir yerde görmediğini söyledi. QR kod sayesinde bebeğinin yanından ayrılmadan birçok bilgiye ulaşabildiğini dile getiren Erdoğan, “Dün geldik, bugün burada ikinci günümüz olacak. Bence iyi bir şey yapılmış, en azından hijyen açısından odaların temizliği olsun, hasta memnuniyeti olsun değerlendirme olarak güzel bir fırsat sunulmuş.

QR kod olduğu için ulaşımı daha kolay, daha hızlı ve daha çabuk oluyor. Küçük bir bebeğim olduğu için hemşireye kolaylıkla gidemediğim için karekodu okutup, hemşireye kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyor, sorularımın cevaplarını alabiliyorum. Eskiden anneler çocuklarını yalnız bırakmak zorunda kalabiliyorlardı” dedi.