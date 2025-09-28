Van İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde "Girişimci Kütüphanesi - Van Program Akışı" başlıklı etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlik, iki gün boyunca paneller, workshop’lar ve networking fırsatlarıyla katılımcılara yönelik bir program sunmayı amaçlıyor.

İş insanlarının gençlerle bir araya geleceği programda deneyim aktarımları yapılacak.

2 gün boyunca devam edecek olan etkinlikte yer alan program düzeni şu şekilde olacak;

1 Ekim Çarşamba;

09:00: Açılış Konuşmaları

09:30: "Girişimcilik Kültüründe Güçlü Türkiye" Paneli

10:48: Kahve Molası

11:00: "Sosyal Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm" Paneli

13:00: "Markalaşma ve Girişimcilik" Paneli

15:00: Networking ve Serbest Zaman

2 Ekim Perşembe

10:45: "Teknoloji ve Ekonomi" Paneli

12:00: Kahve Molası

14:00: "Değişimden Öngörülen Dersler" Oturumu

15:00: "Türkiye’nin Dinçaya Uzanan Bir Köprü Hikâyesi" Konuşması

15:50: Kapanış ve Networking

Programda; Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem, Wilco Group CES’su Mehmet Avcı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Girişimci Kütüphanesi Komisyon Başkanı Alper Kocadağ, Okyanus Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özbey, Bargello Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Taha Can’ın gençlerle buluşması bekleniyor.