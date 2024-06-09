Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yardımıyla farklı alanlarda veri boyama çalışmaları yapan Ouchhh Stüdyo, Hollywood filmlerinin yanı sıra dünyanın en yüksek gökdeleni Burj Khalifa ve Singapur ArtScience Museum gibi mekanlarda projeler geliştiriyor.

Ouchhh Stüdyo, yaratıcı yeni medya alanında sanat, bilim ve teknolojinin kesişimiyle 10 yılı aşkın süredir veriye dayalı sanat formlarında çalışıyor.

Sanatçıların geliştirdiği çalışmayla "veri boyama" adında bilişsel bir sanat sunan stüdyo, yapay zekayla adeta duygu ve düşünceleri resme dönüştürüyor.

Ouchhh Stüdyo yönetmeni ve yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı ve yönetmen Eylül Alıcı, uzun yıllardır çalıştıkları yeni medya alanını ve son çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

"Görevimiz Tehlike filminde Tom Cruise ile çalıştık"

Ferdi Alıcı, yaklaşık 15 sene önce görsel iletişim tasarımı bölümünde okurken bu stüdyoyu kurduklarını belirterek, "Şu anda 45 kişilik bir ekiple 75'ten fazla ülkede sanat yerleştirmesi yaptık. Genellikle veri ve yapay zekayla ilgileniyoruz. Kamusal alanda verinin entegre edildiği şiirsel deneyimler tasarlıyoruz. Görevimiz Tehlike filminde oyuncu Tom Cruise ile çalışma imkanı bulduk. Film içerisindeki kötü karakter olan yapay zekayı bizim stüdyomuz tasarladı. Onun dışında Burj Khalifa'dan Singapur'daki ArtScience Museum'a kadar dünyadaki büyük saygıdeğer bilim, sanat müzeleriyle birlikte işbirliği yapma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Vizyonlarının 500 yıl önceki ressamlarla aynı şekilde ilerlediğini ancak araçlarının çok farklı olduğunu aktaran Ferdi Alıcı, artık sadece tuvalleri değil her türlü mimari yüzeyi kanvas olarak kullandıklarının altını çizdi.

Ferdi Alıcı, verinin kendisinin boyaya dönüştüğünü ve fırçalarında algoritma olduğuna dikkati çekerek, "Taktığımız alet sayesinde 5 farklı veriyi eş zamanlı alabiliyoruz. Bu veriler dikkat, tansiyon, hayal gücü, yaratıcılık gibi şeyleri gösteriyor. Yapmaya çalıştığımız şey bu aldığımız veriyi olduğu gibi görselleştirmek değil. Bu veriyi aldıktan sonra başka bir yapay zeka algoritması beş duyuyu alıp bunu yüz boyutlu bir veriye çeviriyor. Bu da aslında makine zekasının insan zekasını görüp yorumladığı hali." ifadelerini kullandı.

"Idris Elba ve Norman Foster gibi ünlü isimlerin bulunduğu eserler hazırladık"

Projenin ilk örneğini 6 sene önce yaptıklarını kaydeden Ferdi Alıcı, şunları kaydetti:

"Sanırım en sonuncusu en ilginci oldu. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Kültür Bakanlığı için yarattığımız bir versiyonu var. Bu bu eser birden fazla ünlü mimarların, sanatçıların dahil olduğu bir seçki oldu. İçlerinde Idris Elba, will.i.am, Norman Foster gibi çok ünlü isimlerin da bulunduğu bir eser tasarladık. Bu eseri televizyon sunucusu Oprah Winfrey sundu. Dünyanın en iyi 15 yapay zekayla ilgilenen bilim insanıyla çalışma imkanı bulduk. CERN'le son 5 seneden beri uzun süreli bir işbirliğinde bulunuyoruz. Her sene onlara yeni bir veri, yapay zeka heykeli ve eserleri tasarlıyoruz. Sonsuza kadar ay yüzeyinde sergilenecek. Aslında baktığınızda mikro ölçekten, makro ölçeğe kadar çeşitli deneyimler ve eserler tasarlama imkanı bulduk. Şu anda uzaydaki ilk yapay zeka sanat eserini biz yarattık."

Ferdi Alıcı, üst teknolojiler kullanan bir stüdyo olarak, teknoloji odaklı değil fikir odaklı çalıştıklarını da dile getirdi.

"Yapay zeka insandan daha da yaratıcı hale gelebilecek"

Yönetmen Eylül Alıcı ise 15 senedir hemen hemen her kıtada bir sanat yerleştirmesi yaptıklarının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Yapay zeka uygulamalarında) Veriyi kullanarak, veri heykelleri, sarmalayan tasarımlar gibi birçok deneyim tasarladık. Üniversitelerde şu an baktığınızda yüksek lisans ve doktora tezlerinde sanat ve yapay zeka, yaratıcılık konusu ön plana çıkıyor. 'Yapay zeka bir insan kadar yaratıcı mı?' sorusu üstünden hep ilerliyor tezler. Bir insanla kıyaslamak yerine yapay zekayı insanlara nasıl yardımcı olabiliri düşünmemiz gerekiyor."

Yapay zekanın bir insan kadar yaratıcı olduğuna da değinen Eylül Alıcı, "Önümüzdeki beş sene içerisinde eskiden bunu 30 sene diyorlardı ama bu beş seneye indi. Bir insandan daha da yaratıcı hale gelebilecek. Önemli olan aslında insanların bunu nasıl bir araç olarak kullandığı olacak." dedi.

Ouchhh Stüdyo

İstanbul'da 2011'de kurulan Ouchhh Stüdyo'nun Los Angeles, Viyana, Barselona, ​​Paris, Londra ve Berlin'de ortaklıkları bulunuyor.

Ouchhh ekibi kendilerini etkileşimli yeni medya platformları, veri resimleri, yapay zeka, veriye dayalı heykeller, kinetik kamusal sanatlar, sürükleyici deneyimler, yön sunma, sanat yönetmenliği ve A/V mimari cephe performansları üretmeye odaklanan çok disiplinli bir yaratıcı merkez olarak tanımlıyor.