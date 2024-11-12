Anne Hurdacılık İçin Dışarıdaydı

Yangının, evdeki elektrik sobasının devrilmesi sonucu başladığı öğrenildi ve olay esnasında çocukların annesi dışarıdaydı.Olay anında hurda toplamak için dışarıda bulunan anne Melisa Sinem Akcan, beş çocuğunu evde yalnız bırakmıştı. Devrilen elektrik sobası, kısa sürede evin içini dumanla doldurarak çocukların dumandan etkilenmesine sebep oldu.

Yangın İhbarı ve Müdahale

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hızla itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi, ancak evde mahsur kalan çocukların hayatlarını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden çocukların isimleri Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olarak açıklandı; çocukların dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

Acılı Anne Hastaneye Koştu

Yangın haberini alarak hastaneye gelen anne Melisa Akcan, yaşadığı acı nedeniyle fenalaşarak ayakta durmakta zorluk çekti. Olayın ardından Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Selçuk Devlet Hastanesi’ne giderek durumu takip etti ve yetkililerden bilgi aldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından, Selçuk'taki yangın faciasıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yangının sebebi ve sorumluları hakkında detaylı araştırmalar yapılacak.