Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçrayarak büyük bir felakete dönüştü. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınabildi. Ancak yangının acı bilançosu ağır oldu: 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan Kritik Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 78 olduğunu duyurdu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Mardin'deki yangında ağır yaralananların durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Diyarbakır’da 5 hasta yoğun bakımda, 4’ü entübe durumda. Şanlıurfa’da 1 hasta entübe olarak tedavi görüyor. Hastanelerimizde tedavisi süren toplam hasta sayısı 6" dedi.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangınla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralananlara ise acil şifalar diledi.

Yangının Boyutu Gün Ağarınca Ortaya Çıktı

Yangının meydana geldiği bölgede gün ağarınca felaketin boyutu daha net anlaşıldı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangını, ekiplerin helikopter destekli çalışmaları sayesinde kontrol altına alınabildi. Ancak soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Dicle Elektrik'ten Açıklama: Yangının Elektrik İletim Hatlarıyla İlgisi Yok

Dicle Elektrik, yangının elektrik iletim hatlarından kaynaklanmadığını belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, yangının meydana geldiği bölgede elektrik iletim hatlarının bulunmadığı ve incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

Dicle Elektrik'in Açıklaması

"Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Ekiplerimiz sahada incelemelere başladı ve yangının elektrik kaynaklı olmadığını belirledi. İncelemelerimiz ilgili kamu birimleriyle devam ediyor."

Sonuç: Acı ve Kayıp Dolu Bir Gün

Diyarbakır ve Mardin'deki bu yangın felaketi, bölge halkını derinden etkiledi. Yetkililer, olayın nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan kayıplar ve yaralıların durumu, bu acı olayın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.