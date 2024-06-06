Pelin'in hastalık konusunu bildiğini açıklaması Seyran'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Bu beklenmedik gelişme, ikili arasında bir iş birliğinin doğmasına neden olur. Seyran, Pelin ile arasındaki bu yeni durumu nasıl yöneteceğini düşünürken, Pelin'in desteği ile yeni bir yol haritası çizer.

Ferit ve Kont Ziya'nın Sıra Dışı Planı

Sevdiklerini koruma kararı alan Ferit, bu yolda en büyük destekçisi olan Kont Ziya'dan önemli tavsiyeler alır. Kont Ziya'nın yardımlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen Ferit'in bu değişimi, Seyran'ın hoşuna gitmez. Seyran, Ferit'teki bu değişimi durdurmak için Halis Ağa'ya haber verir. Bu durum, Kont Ziya ve Halis Ağa'yı karşı karşıya getirir.

Halis Ağa'nın Büyük Planı

Halis Ağa, Korhan Ailesi'ni üzenlere karşı büyük bir plan hazırlamıştır. Seyran'ın Ferit için endişelenmesi ve Halis Ağa'ya haber vermesi olayları daha da karmaşık hale getirir. Halis Ağa'nın hazırladığı planın son adımı ise herkesi şok edecek bir sürprizdir. Seyran, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide mücadele ederken, Halis Ağa'nın hamlesi tüm dengeleri değiştirecektir.

Yeni bölümde yaşanacak bu olaylar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek ve Yalı Çapkını'nın sezon finali unutulmaz anlara sahne olacak. 7 Haziran Cuma akşamı 20.00'de Star TV'de buluşmak üzere!