Meteorolojik verilere göre Van’ın doğu ilçelerinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugünden itibaren yağmurun kenti terk edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van’da bugün beklenen tahmini hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı bulutlu

Tuşba: Parçalı bulutlu

Edremit: Parçalı bulutlu

Bahçesaray: Parçalı bulutlu

Başkale: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Çatak: Parçalı bulutlu

Erciş: Parçalı bulutlu

Gevaş: Parçalı bulutlu

Gürpınar: Parçalı bulutlu

Muradiye: Parçalı bulutlu

Özalp: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Saray: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü