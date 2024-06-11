Meteorolojik verilere göre Van’ın doğu ilçelerinde bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bugünden itibaren yağmurun kenti terk edeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Van’da bugün beklenen tahmini hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı bulutlu
Tuşba: Parçalı bulutlu
Edremit: Parçalı bulutlu
Bahçesaray: Parçalı bulutlu
Başkale: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çaldıran: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çatak: Parçalı bulutlu
Erciş: Parçalı bulutlu
Gevaş: Parçalı bulutlu
Gürpınar: Parçalı bulutlu
Muradiye: Parçalı bulutlu
Özalp: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Saray: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü