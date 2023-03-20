Hoca, Akşehir Gölü’nün kıyısına oturmuş. Çevresindekiler bir de bakmışlar ki Hoca, çömleğinden çıkardığı kaşık kaşık yoğurdu göle boşaltıp karıştırmıyor mu?

Şaşkınlıkla sormuşlar:

– Hocam, ne yapıyorsun öyle?

– Göle yoğurt çalıyorum!

– Göl hiç yoğurt tutar mı?

– Ya tutarsa?

Türkiye 2023 genel seçimleri ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi 14 Mayıs 2023' te gerçekleşeceği açıklanınca siyasetin doğasına uygun bir biçimde kimlerin aday olacağına ilişkin isimler zikredilmeye başlandı.

Gazetemizin 24.01.2023 tarihli “AK Parti'nin Van'da aday gösterebileceği 10 muhtemel isim...” başlıklı haberimiz için “Vanlılara ‘AK Parti kimi aday gösterirse kentteki seçim havası değişir ve heyecan gelir?” diye sorduğumuzda ilk sırayı elbette ki Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK aldı.

Her seçim öncesinde olduğu gibi Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK, Van kamuoyunda en fazla heyecan ve ilgi uyandıran isim.

Sayın ÇELİK, Van’ın dert ortağı, ağabeyi, bakanı, bürokratı, siyasetçisi... Van’da milletvekilliği ve bakanlık yaptığı dönemdeki icraatları halen konuşuluyor. Sayın ÇELİK’ in her siyasi ortamda konuşuluyor olmasının en önemli nedeni Van’ ı temsil kabiliyetine sahip olduğu dönemde icraatçı siyasi kimliği ve kente dönük pozitif ayrımcılığı oluşturuyor.

Farklı siyasi görüşlere sahip olan pek çok kişi tarafından ismi üzerinde uzlaşının sağlandığı ve hakkının temsil edildiği Sayın ÇELİK, Hz. Mevlana’ nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir” sözünü hatırlatıyor. Kendini kente karşı sorumlu ve kenti de kendisine ait hissedenler, sahip oldukları siyasal kültürden bağımsız olarak kentin çıkarları doğrultusunda Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK isminde birleşiyorlar.

Sayın ÇELİK’ in, ilkeler ve prensipler üzerinden siyaset yapma geleneğini sürdürüyor olması kararsız seçmen üzerinde de etkili durumda. ÇELİK’ in sahip olduğu dil ve yaklaşım kuşkusuz seçmenler üzerinde, duygusal destek, güvenilirliği artırma ve davranışlarıyla tarafsız yargılarda bulunan ilkeli bir siyasetçi kimliği oluşturuyor.

Kendisinin benzersizlikleri ve farklılıklarıyla tanınması ve takdir edilmesi 40 yılı aşkındır sahip olduğu siyasal varoluş biçimine dayanıyor. Sahip olduğu farklı yaklaşımlar, tarzı, bakış açısı ve deneyimi kent için en iyi temsil kabiliyetine sahip siyasal bir figür olmasını sağlıyor.

Farklılıkları kabul eden, insanlara saygı duymayı temel ilke kabul eden, yenilik ve yaratıcılığa önem veren bir siyasal söylem ve eylemselliğe sahip ÇELİK, sosyolojik farklılıklardan yola çıkarak kapsayıcı bir kimliğe sahip. Seçmenler oy tercihinde bulunurken birçok faktörden etkileniyor.

Bu faktörler sosyolojik, psikolojik, rasyonel ve ideolojik olarak sıralanabilir. Seçmen davranışını etkileyen en önemli faktör ise siyasal liderler. Yeni siyasal düzende en fazla konuşulan kavramın liderlik olduğu unutulmamalı. Siyasal liderlerin ön plana çıktığı bu süreçte, gerçekleştirilen siyasi iletişim faaliyetleri de içerik bakımından liderlerin oluşturduğu güven çerçevesinde şekilleniyor.

Bu bağlamda Van seçmenini; sosyolojik, psikolojik, rasyonel, ideolojik ve güven faktörleri bakımından en fazla etkileyecek siyasal lider Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK olarak görülmekte. Kuşkusuz seçmenleri güven kadar derinde etkileyecek başka bir faktör de yok.

Bu güveni geçmiş pratikler ile özdeşleştirerek, kuşku duymaksızın inanma, bağlanma ve itimat etme duyguları Sayın ÇELİK’ in şahsında temsil edilmekte.

İşte bun nedenlerle kendisinin ismi her “seçim sath-ı mailine” girildiğinde Van kamuoyunda en çok konuşulan isim. Bu sefer “Ya Tutarsa?” diyerek Van Gölüne Nasreddin hoca misali yoğurt çalıyoruz. Biz göle yoğurdu çaldık, Sayın Bakanımızın nasıl bir siyasal tutum ve davranış sergileyeceğini bekleyeceğiz…

“Ya Tutarsa?”

Bir dahaki yazıda buluşana kadar hoşça kalın !..

Hasan Ali TAHTACIOĞLU

Sayın Bakanımıza siyaset dışı 10 kelime sorduk ve bu kelimelerin kendisi için çağrışımlarını aldık. Kendilerine değerli zamanlarını ayırdıkları için şükran ve saygılarımızı sunuyoruz.

Kelime 1: Van : Özlemim

Kelime 2: Başucu Kitabı : Kur’an-ı Kerim

Kelime 3: Gökyüzü: Sonsuzluk

Kelime 4: Vefa : O artık yok

Kelime 5: İnanç : Ruhun kaidesi

Kelime 6: Şiir : Gönlün dili

Kelime 7: Galatasaray : Çocukluk aşkım

Kelime 8: Anne : Başa taç

Kelime 9: Torun : Cevizin içi

Kelime 10: Ömür Bir varmış bir yokmuş

