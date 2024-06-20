Uygulama, WhatsApp Web'in QR kodunu kullanarak telefonunuzu bir bilgisayar gibi gösteriyor. Bu sayede, başka bir cihazın WhatsApp'ını açıp QR kodunu tarattığınızda, sevdiklerinizin mesajlarına erişebiliyorsunuz. Ancak, bu yöntemin güvenlik riskleri taşıdığını belirtmek önemli. Uygulamanın kullanımını etik bulmuyoruz ve güvenlik açısından risk oluşturabileceğini vurguluyoruz.

Bu tür uygulamaların kişisel mahremiyeti ihlal ettiği ve güvenlik riski oluşturduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, böyle uygulamaları kullanmaktan kaçınılması önemlidir.