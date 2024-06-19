WhatsApp, sohbet deneyiminizi renklendirmek için büyük bir adım atıyor! En popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS beta sürümünde yepyeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Bu özellik, kullanıcıların sohbet sayfalarına yeni temalar eklemelerine olanak tanıyacak ve kişiselleştirme seçeneklerini genişletecek.

Yeni Tema Özelliğiyle Gelen Renk Paleti: Her Zevke Uygun Renkler

WhatsApp'ın "24.12.10.77" kodlu iOS beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, uygulamanın sohbet temalarını tamamen değiştirecek. Ulaşılan ekran görüntülerine göre, WhatsApp kullanıcıları artık çok sayıda tema rengi arasından seçim yapabilecek. Bu sayede herkes, kendi zevkine ve tarzına uygun renk seçeneğini sohbet teması olarak belirleyebilecek.

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Yeni ekran görüntüleri, WhatsApp'ın renk paletinin oldukça geniş olacağını gösteriyor. Her zevke hitap eden bu renk seçenekleri, kullanıcıların sohbetlerine taze bir hava katacak. WhatsApp, bu özellik sayesinde kullanıcılarına daha kişisel ve keyifli bir mesajlaşma deneyimi sunmayı hedefliyor.

Özellik Hala Geliştirme Aşamasında

Henüz geliştirme aşamasında olan bu yeni tema özelliği hakkında WhatsApp'tan resmi bir açıklama gelmedi. Özelliğin ne zaman test aşamasına geçeceği ve son kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. Ancak, WhatsApp'ın bu yeni temaları ile sohbetlerinizin çok daha renkli ve eğlenceli olacağı kesin!

WhatsApp kullanıcıları, bu yeni özellik sayesinde sohbetlerini kişiselleştirme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacaklar. Şimdi gözler, WhatsApp'ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunacağına çevrildi. Sohbetlerinizi renklendirmek için biraz daha sabırlı olmanız gerekecek, ama beklediğinize değecek!