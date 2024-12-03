Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, eski iPhone modellerine desteği kesiyor.

iOS 15.1 ve daha eski sürümleri çalıştıran iPhone'lar, Mayıs 2025'ten itibaren WhatsApp güncellemelerini alamayacak ve uygulamayı kullanamayacak.

ETKİLENEN İPHONE MODELLERİ

WhatsApp, iOS 12 ve sonraki sürümleri destekliyor, ancak 5 Mayıs 2025'te bu desteği iOS 15.1 ve sonraki sürümlerle sınırlayacak. Bu değişiklikten etkilenen iPhone modelleri şunlar:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

NEDEN DESTEK KESİLİYOR?

WhatsApp'ın eski iPhone modelerine desteği kesmesinin birkaç nedeni var. Bu cihazlar, WhatsApp'ın yeni özelliklerini desteklemek için yeterli donanıma sahip değil.

Ayrıca, eski iPhone'ları kullanan kişi sayısı giderek azalıyor. Meta, bu kadar eski cihazları desteklemeye devam etmenin kaynak israfı olduğunu düşünüyor.

Eğer iPhone 5s, iPhone 6 veya iPhone 6 Plus kullanıyorsanız ve WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, birkaç seçeneğiniz var:

Yeni bir iPhone satın alın: iPhone SE gibi daha yeni ve uygun fiyatlı bir iPhone modeli satın alabilirsiniz.

Android'e geçin: Galaxy S25 veya Pixel 9 gibi Android telefonlar da iyi bir alternatif olabilir.