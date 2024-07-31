Oy çoğunluğuyla Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabiri Orhan Aşan, Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin yeni başkanı oldu.

Seçimin hemen ardından diğer aday Uğur Tunçdemir ve Orhan Aşan birlik ve beraberlik çağrısı yapmış, samimi pozlar vererek kazananın gazeteciler olduğunu vurgulamışlardı.

Seçim akşamında yeni yönetim gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Samimi geçen yemeğin ardından yeni yönetim tarafından Elite World Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy’a teşekkür plaketi verildi.