Casaba Group Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Veysi Gençer; Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında bayram günlerini dayanışma ruhunu, kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görmek gerektiğine değindi.

Sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelenmesine vesile olan bayramların, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ olduğunu ifade eden Veysi Gençer; "Bayramlar milli ve dini değerlerin, gelenek ve göreneklerin tazelendiği, insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirmekte, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendirmektedir. Umutların yeşerdiği, iyiliklerin filizlendiği, dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı bayram günlerini dayanışma ruhumuzu, kardeşlik hukukumuzu pekiştirecek bir fırsat olarak görmeliyiz. Vanlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı en derin sevgi ve muhabbetle tebrik ediyor, bayramın ülkemizle birlikte tüm mazlum coğrafyalara ve dünyaya barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.